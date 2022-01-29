MetroPOLL anketi: Muhalefet Türkiye’yi yönetmeye hazır mı?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, seçmenin yüzde 47’si, ‘millet ittifakı’nın ve muhalefet partilerinin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılarsa iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

AKP’nin güç kaybına rağmen muhalefetin de seçmene güven veremediği görülüyor.

MetroPOLL araştırmanın ocak ayı anketinde “Millet ittifakının ve muhalefetin partilerinin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz” diye soruldu.

Verilen yanıtlara göre, ankete katılanların yüzde 46’sı, muhalefetin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu, yüzde 47’siyse hazırlıklı olmadığını söyledi.

‘Millet ittifakı’nı oluşturan partilerden CHP’ye oy verenlerin yüzde 81,4’ü muhalefetin iktidara hazır olduğunu düşünürken, yüzde 13,3 aksini düşünüyor.

İYİ Parti’deyse “Muhalefet hazır” diyenlerin oranı yüzde 81 oldu. “Hazır değil” diyenlerse yüzde 16,7.

Seçimlerde kritik bir rol oynayacağı konuşulan HDP seçmeninin yüzde 73,5’i muhalefeti hazır bulurken, yüzde 25,9’u karşıt fikirde.

DEVA Partisi seçmeniyse yüzde 53,1’lik oranla muhalefeti iktidara hazır bulmuyor. Hazır bulanların oranı yüzde 43,8.

İktidar kanadındaysa AKP seçmeninin yüzde 76,6’sı muhalefetin hazır olmadığını düşünüyor. Bu oran MHP’de daha da yükseliyor ve yüzde 81,1 oluyor. AKP seçmeninin yüzde 16,5, MHP’lilerin de 18,9’u muhalefeti iktidara hazır buldu.