MetroPOLL’ün son anketi: Partilerin oyları ne durumda?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2 puan önde.

Araştırma şirketinin 8-12 Ocak tarihlerinde 28 kentten 1508 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 34, MHP ise yüzde 5,9 olarak çıkıyor. Bu da ‘cumhur ittifakı’nın toplam oyunun yaklaşık yüzde 40 olduğu anlamına geliyor.

CHP ankette yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,3, HDP yüzde 9, DEVA Partisi yüzde 2 çıktı.

Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anketi “Aralık ayına göre AKP yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan artmış” sözleriyle yorumladı.