Anket: İki ittifak kafa kafaya; Erdoğan’ın oyu yüzde 40’ın hemen altında

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın ocak ayı araştırmasında AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoğunluğa sahip olamadığı ortaya konuldu.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılarsa iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

İstanbul Ekonomi Araştırma, siyasetten ekonomiye ülkedeki gelişmeleri değerlendirdiği ocak ayı Türkiye Raporu’nda ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna -kararsızlar dağıtıldığında- seçmenlerin yüzde 32’si AKP, yüzde 25’i CHP, yüzde 15’i İYİ Parti, yüzde 9’u HDP ve yüzde 8,5’i de MHP yanıtını verdi.

Böylece ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadığı görüldü.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre raporda Erdoğan’ın oy oranının bu pazar seçim yapılması halinde yüzde 37,5 – 40 arasında değişeceği vurgulandı: ”Erdoğan’ın muhtemel rakiplerinin oy oranlarıysa daha geniş bir aralıkta değişiyor. Erdoğan’a rakip oldukları durumda, en düşük oy oranına Kemal Kılıçdaroğlu, en yüksek oy oranına ise Mansur Yavaş ulaşıyor”.