Anket: AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altında

Yöneylem’in anketine göre yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına indi.

Fotoğraf: AA

Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken, iktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini belirtiyor.

Araştırmacılarsa iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi için bir tasarı da gündemde. Ancak bu konuda henüz bir uzlaşmaya varılmış değil.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 27 ilde düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle: AKP yüzde 32, CHP yüzde 30,3, İYİ Parti 12,9 HDP yüzde 9,8, MHP yüzde 6,9, Deva Partisi yüzde 2,8, Saadet Partisi yüzde 1, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi yüzde 0,4.

Yöneylem Araştırma'nın 3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında) pic.twitter.com/eLpZpK59Z1 — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) March 10, 2022

Şubatta aynı şirketin anketinde AKP’nin oyu yüzde 32,9, CHP’nin oyu yüzde 31,8 çıkmıştı.

Diğer yandan Gezici Araştırma’nın 26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP, yüzde 28,2’si CHP’yi seçmişti. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2 çıkmıştı.

Erken seçim

Anket katılımcılarına erken seçim tartışmaları da soruldu. “Erken seçim yapılsın” diyenlerin oranı yüzde 53,2 olarak ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 60’ı parlamenter sisteme dönülmesini istiyor. Mevcut sisteme destek verenlerin oranı yüzde 32’de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna katılanların yüzde 38,6’sı Tayyip Erdoğan, yüzde 40,1’i Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi.

Ama rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 37,6’ya geriliyor. İmamoğlu’nun adaylığında muhalefete verilecek destek yüzde 49,6’a yükseliyor.

“Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranıysa yüzde 54 oldu. “Kesinlikle oy veririm” diyenlerse yüzde 34 olarak belirlendi.