ORC anketi: AKP yüzde 30’un altına düştü

ORC Araştırma’nın mart anketine göre AKP yüzde 30’un altına düşerken, CHP yüzde 23,8’le ikinci sırada yer aldı.

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Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini belirtiyor.

Araştırmacılarsa iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi öngörülüyor. Düzenleme iktidarın lehine olarak ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görüldü. Ankette diğer partilerin oranları şöyle:

CHP yüzde 23,8

İYİ Parti yüzde 16,8

HDP’nin 8,9

MHP yüzde 8,7

Gelecek Partisi yüzde 3,5

DEVA yüzde 3

SP yüzde 1,6

TDP yüzde 1,4

DP yüzde 1

Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9

Memleket Partisi yüzde 0,8

Mart seçim anketi. Tablo: ORC Araştırma

Tabloya göre ‘millet ittifakı’ yüzde 40,6’lık oyuyla ‘cumhur ittifakı’nın yaklaşık dört puan önünde çıktı.

ORC’nin şubat anketinde AKP yüzde 36,8’le ilk sırada, CHP’yse yüzde 22,3’le ikinci sırada yer almıştı. Ankette MHP’nin oyu yüzde 11,6, İYİ Parti’nin 10,8, HDP’ninse yüzde 8,2 çıkmıştı.

Yöneylem’in mart anketinde yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına inmişti.

Gezici Araştırma’nın 26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP, yüzde 28,2’si CHP’yi seçmişti. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2 çıkmıştı.

AKP-ORC gerilimi

AKP, kendisine yakın bir araştırma şirketi olarak bilinen ORC’yle daha önceki anketlerde açıklanan oy oranı nedeniyle ters düşmüştü. Anket sonrası AKP’den, şirketin ‘bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde’ görülmediği açıklaması gelmiş, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki’yse buna “Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını vermişti.