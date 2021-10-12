ORC’yle AKP arasında anket gerilimi

ORC Araştırma’nın anketi sonrası AKP’den bu şirketten araştırma istemediği çünkü şirketin ‘bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde’ görülmediği açıklaması geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise buna “Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını verdi.

Pösteki, gazeteci Nevşin Mengü’ye yaptığı açıklamada “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur” sorusuna AKP kulislerinde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylemişti.

Diğer yandan ORC’nin son anketine göre, AKP’nin oyları yüzde 31,9’a düşmüştü. Şirket, iktidara yakın olarak biliniyor.

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’ndan ise konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi: ”AK Parti olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir.”

Kamuoyunun dikkatine:



AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir. pic.twitter.com/qCeYEDomcs — AK Parti AR-GE ve EĞİTİM Başkanlığı (@genelmerkezarge) October 11, 2021

ORC’den yanıt

Pösteki yayınladıkları çalışmada AKP’yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söylediği açıklamasında şunları kaydetti: “Malumunuz, dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık. Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil.”

Anket şirketlerine düzenleme

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Diğer yandan düşen oyları durdurmanın ‘formülü’ ise anket şirketlerine düzenlemeye yapmakta bulundu. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.