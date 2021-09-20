Diken

Yaramazlara biraz batar!

ORC: AKP’nin 1’inci parti konumu tehlikede; kemik kitle kırıldı

ORC Araştırma’nın eylül ayı için düzenlediği ankette erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59,9 oldu. ”Hükümeti başarısız bulanların, bu oranın çok daha üstünde olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanılan analizde, ‘ekonomik sıkıntıların bitmemesinin AKP’nin kemik kitlesini kırdığı’ yönünde değerlendirme yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine olan oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.


Diğer yandan seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıl geçmeden uygulanamayacağı sabit. Yani bir yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmuyor.

Ancak yine de sandığı daha erken görmek isteyenlerin sayısı artıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma’nın 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 59,9’u erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtti. Diğer yandan ankete göre son seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40’ı da erken seçimin ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

ORC Araştırma’dan ankete dair şu analizler yapıldı: ‘‘Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenler yüzde 60 gibi yüksek bir oranda olsa da hükûmeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir.

Bunun yanı sıra erken seçim olmasına karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen bulunmaktadır. Bu seçmenler ‘zaten kötü olan ekonomiyi daha kötü hale getirir’ endişesi ile erken seçime karşı çıkmaktadır.

‘Ekonomik sıkıntılar kemik kitleyi kırdı’

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40’a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri ekonomi, hukuk ve mülteci sorunudur. Kapanmalarının olduğu dönemde ‘kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner’ düşüncesi hakimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi AK Parti’nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir.

‘Afgan göçünün inkar edilmesi…’

Özellikle Afgan göçünün önce inkâr edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise AK Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır.

‘Artık toparlanamaz’ söylemi, AK Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum AK Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, AK Parti’nin 1’inci parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz.”

‘Erdoğan’ın bu halleri endişe verici’ diyen Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi: Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?

Oğuz Demir: Ekonomideki bütün adımlar erken seçim sinyali veriyor

Abdulkadir Selvi: Erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için takvim düzenlemesi

SON HABERLER

Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?

Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Eylül gülleri…

Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız. 