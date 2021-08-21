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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Ekonomideki bütün adımlar erken seçim sinyali veriyor

Ben elbette kahin değilim. Ekonomide atılan adımların tek başına bir erken seçim işareti olacağını da söylemek bugünkü şartlarda biraz zor. Ama öyle sinyaller var ki insan bu adımların yaratacağı kısa vadeli etkiyi ve ardından gelmesi muhtemel devasa ekonomik krizi düşününce bunu düşünmeden edemiyor.

Bu yazı para politikası üzerinde yaratılan faiz indir baskısının ardından gelen genişlemeci bir maliye politikası yaklaşımının bugünkü konjonktürde ciddi riskler taşıdığını ifade etmek, bu riskin ise hükümet tarafından alınmasının arkasındaki mantığı aramak üzere yazıldı.


Dolayısıyla da bir kez daha yazmak isterim.

Ekonomideki bütün adımlar ve açıklamalar bir erken seçim sinyali veriyor.

Bu sinyaller siyaseten de karşılık bulacak gibi olursa yeni yılın ilk yarısında bir seçimi yaşamamız çok muhtemel.

Oğuz Demir’in yazısı

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