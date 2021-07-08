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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu yine erken seçim istedi: Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, bugünkü konuşmasında şunları söylemişti: “Neymiş, gelince uçakları satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla mı?”


CHP lideri, Erdoğan’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan” diye seslendi.

CHP lideri, tarifeli uçakta çektirdiği bir fotoğrafı da paylaşarak şunları kaydetti: “Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi.”

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