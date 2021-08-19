‘Erdoğan’ın bu halleri endişe verici’ diyen Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çağrısı

“Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı.

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Dün akşam beş kanalın ortak canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP liderini şu sözlerle hedef almıştı: “Yalan terörünün Türkiye’de mimarı Bay Kemal’dir. İşi gücü yalan terörüdür.”

Twitter hesabı üzerinden “Sevgili halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde” diye yazan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık! Sonunda da ‘Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu’ diye soran halkımıza, ‘Başınıza taş düşsün’ dedi. Erdoğan’ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray’ın hali maalesef budur.

128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor. Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak.”

Bu kış CHP’li belediyelerle ‘halkın yardımına mutlaka koşacaklarını’ kaydeden CHP lideri, “Ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikardır. #HemenSeçim” diye yazdı.