Erdoğan: Taliban’ın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları söyle:

*Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

*Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz.

*Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.

*Afganistan’daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.

*Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

*(Hamid Karzai Havalimanı) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz.

*Düzensiz göçle mücadele noktasında yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimizi tahkim etmek için farklı önlemleri ele aldık.

*Sınırlarımızın tamamı duvarla örülecek. Dikenli telle de donatıyoruz duvarları. Termal kamerayla da takip ediyoruz.

*(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD Başkanı Joe Biden’la Erdoğan arasındaki Afgan sığınmacı anlaşması iddiası) Hukukta bir kaide vardır. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam nereden bunu gördü. Kim buradan sufle etti? Kendi büyükelçisi bile öyle olmadığını söylüyor.

*Yatıyor kalkıyor, diyor “Orada tercüman vardı.” Tercümanım kadar başına taş düşsün.

*Dere yatağına konut yapmanın hep aksini söylemişimdir.

*Rize’de eskiden ağaçlar vardı. Bunları kestiler, yerine çay diktiler. Çay dikmekle kalmadılar azot ağırlıklı gübre verdiler. Bu gübre ne yapıyor? Toprağı yakıyor. Yağmurla buluştuğunda lapa oluyor akıp gidiyor.

*Tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız. Bu denge ne kadar tahrip ederse doğal felaketlerin yıkıcılığı da o derece artar ve artacaktır. Tabiat kendine isyan kabul etmez.

*Yalan terörünün Türkiye’de mimarı Bay Kemal’dir. İşi gücü yalan terörüdür.

*Antalya’da, Muğla’da, İzmir’de belediye başkanı kimde? CHP’de. Bu işlere karadan müdahaleniz, itfaiyeniz nerede?

*Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne dikkatli olmaya davet ediyorum. Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gerekli adımları atacağız.

*Milletimin karşısında üç doz aşısını olmuş bir cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Herhalde bir sıkıntı olsaydı kendimizi böyle bir riske sokmazdık.

*(Aşı karşıtlığı) İster olur ister olmaz. Zorlamaya gerek yok.

*İnşallah yüzyüze eğitim olacak.

Çavuşoğlu da ‘olumlu’ bulmuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünkü basın toplantısında, şunları söylemişti: “Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

Bakan daha sonra sözlerine şöyle ‘açıklık‘ getirdi: “Biz ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik.”