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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu, Taliban’ın mesajlarını olumlu buldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin Afganistan’da ‘tüm taraflar’la diyaloğu sürdürdüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Taliban, Afganistan’da savaşın bittiğini duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ”Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti. Erdoğan, başka bir açıklamasında da Taliban liderini Türkiye’de kabul edip görüşme durumunun olacağını söylemişti.


Kabil havalimanının kontrolü konusunda önceleri Taliban’dan olumsuz mesajlar gelse de dün A Haber’e çıkan Taliban sözcülerinden Suhail Şahin, Türkiye’nin ‘kardeş ülke olduğunu’ söylemiş, ‘işbirliğine sıcak baktıklarını’ belirtmişti.

Çavuşoğlu da şunları kaydetti: ”Afganistan’da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti özellikle son haftalarda ABD’nin çekilmesi ile Taliban’In ilerlemesini gördük. Güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin vatandaşların tahliyesine de yardımcı oluyoruz. ABD ile işbirliği yapıyoruz. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan’ın istikrarı, barışı için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Tüm konuları kendi aralarında müzakere edecekler. Geçiş dönemi nasıl olacak, bunların hepsini görüşeceğiz. Şu ana kadar Taliban’ın mesajlarını olumlu karşıladığımızı söylemek isterim.”

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