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Yaramazlara biraz batar!

Hande Fırat: İstihbarat örgütü üzerinden Taliban ile görüşmeler sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında “Talibanla bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” demişti. Henüz üst düzey bir görüşme yapılmadı. Üç koldan süren görüşmeler ise şöyle:

Taliban’ın siyasi kanadı ile Katar üzerinden


Taliban’ın askeri kanadı ile Pakistan üzerinden

Arka kapı diplomasisi yani istihbarat örgütü üzerinden doğrudan Taliban ile görüşmeler sürüyor.

Türkiye, Afganistan’da istikrar istiyor. İstikrarsızlığın, içsavaşın ya da Afganistan’ın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesinden hem bölge ülkelerinin hem de göç yolundaki Türkiye’nin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor. Göç konusunda Ankara-Tahran görüşmeleri sürdürülüyor.

Hande Fırat’ın yazısı

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