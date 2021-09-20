Abdulkadir Selvi: Erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için takvim düzenlemesi

Meclis kapalı, 1 Ekim’de açılacak ancak Meclis kulisleri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Orada konuşulanlara göre Cumhur İttifakı seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri Meclis’e sunma konusunda aceleci olmayacak. Kasım sonu itibarıyla Meclis’te bütçe görüşmeleri başlayacak. Aralık ayında devam edecek. Seçim yasasındaki değişiklikler bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulursa 2021 yılı içinde Meclis’ten geçme şansı kalmıyor. Bütçeden sonra Meclis tatile giriyor. O zaman 2022 yılına girilecek. 2022 yılının başlarında seçim yasasının Meclis’ten geçmesi ise seçimlerin 2023 yılı ilk üç ayında yapılmayacağı anlamına geliyor. Zaten ondan sonra haziran ayında seçim var, birkaç ay öne alınır mı bilmem ama alınsa dahi o erken seçim olmaz.

Seçim ve siyasi partiler yasası üzerindeki çalışmaları AK Parti’de Hayati Yazıcı, MHP’de ise Feti Yıldız yürütüyor. Ama son değişikliklere Erdoğan ve Bahçeli birlikte karar verecekler. Ancak iki lider sadece değişiklikleri değil, takvimi de belirleyecekler. İki lider erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için böyle bir takvim düzenlemesine giderlerse kulislerde konuşulanlar doğru çıkar. Bu durumda iktidara da muhalefete de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlanmak düşer.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı