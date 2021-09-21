Türkiye Raporu: AKP yüzde 30’un altında; ‘Kararsızlar muhalefete geçemiyor’

Türkiye Raporu’nun anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 29,9 seviyesinde. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002’deki oy oranının altına geriledi” dedi.

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SÖZCÜ WEB TV’ye konuşan Selçuki, 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında 1500 kişiyle düzenlenen anketin sonuçlarını açıkladı.

“Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonucu şöyle:

AKP, yüzde 23,7

CHP, yüzde 18,2

Kararsız, yüzde 17,8

İYİ Parti yüzde 11,1

HDP, yüzde 9,7

Oy kullanmayacak, yüzde 9,2

MHP, yüzde 6,4

DEVA Partisi, yüzde 1,4.

Diğer, yüzde 1,1

Gelecek Partisi, yüzde 0,7

Saadet Partisi, yüzde 0,7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle:

AKP, yüzde 29,9

CHP, yüzde 25,7

İYİ Parti, yüzde 15,3

HDP, yüzde 11,7

MHP, yüzde 9,4

DEVA Partisi, yüzde 2,7

Diğer, yüzde 2,2

Gelecek Partisi, yüzde 1,9

Saadet Partisi, yüzde 1,1

İttifaklar arası denge

Sonuçları değerlendiren Selçuki, şu ifadeleri kullandı: “Üç temel sonuç var burada. Birincisi, AK Parti’deki düşüş trendi devam etti. Kararsızlar dağıtıldığında da göreceğiz, bizim anketlerimizde ilk defa AK Parti, 2002 oy oranının altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir artış ve İYİ Parti’de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor.

Dolayısıyla millet ittifakı ile cumhur ittifakı arasındaki dengenin devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay bunlar başa baştı. Şimdi de aynı durumun olduğunu görüyoruz.

Son sonuç; AK Parti’den giden oy, hala öncelikli olarak kararsızlara gidiyor, henüz muhalefete yönelmiş değil. İki taraf için de çıkartılacak bir ders var. İktidar oy kaybediyor ama muhalefet bu oyların adresi olamıyor.”

‘İlk defa yüzde 30’un altında’

“Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk defa AK Parti yüzde 30’un altına indi. Ama daha çarpıcı olanı, AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002’deki oy oranının altına geriledi. Bu da demek oluyor ki, aslında son 20 yıldır AK Parti en düşük desteği görüyor toplumdan.

Birçok sebebi var ama temel sebebi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun, özellikle gıda fiyatları üzerinde bir türlü söndürülememesi. Eylül 2020’den itibaren ekonomik beklentinin tamamen olumsuza dönmesiyle AK Parti’nin oylarındaki düşüş başladı. ‘Kararsızlar’a geçenler, bir türlü muhalefete geçemiyor.“