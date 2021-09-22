Zamanlama manidar: Anket şirketlerine denetim geliyor

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarında iktidarın oyları düşüşte görülürken anket şirketlerine denetim geliyor. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.
Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.
Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras’ın haberine göre MHP’nin 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi, Meclis’in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifte ‘Kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacıları denetlenecek’ deniliyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı ‘Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi’yle araştırmacı, araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleriyle birlikte paylaşacak.
Teklifteki maddeler şu şekilde:
- Araştırmacı, ‘veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla’ yükümlü olacak.
- ‘Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak’ müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesi zorunlu olacak. Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önlemek için ilgili işlemler sonlandığında imha edilecek.
- Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak.
- Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. ‘Manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.