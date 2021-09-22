Zamanlama manidar: Anket şirketlerine denetim geliyor

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarında iktidarın oyları düşüşte görülürken anket şirketlerine denetim geliyor. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras’ın haberine göre MHP’nin 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu kanun teklifi, Meclis’in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifte ‘Kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacıları denetlenecek’ deniliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı ‘Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi’yle araştırmacı, araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleriyle birlikte paylaşacak.

Teklifteki maddeler şu şekilde: