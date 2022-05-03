Anket: AKP’de ‘Ukrayna etkisi’ bir ay sürdü, MHP barajı zor geçiyor

MetroPOLL Araştırma’nın nisan anketine göre AKP, 2002’de tek başına iktidar olduğu yüzde 34,3’lük oyun iki puan gerisine düştü. Ankette İYİ Parti’nin kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 20’ye yaklaştığı görüldü.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime 13 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

MetroPOLL Araştırma’nın 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2 bin 164 kişiyle düzenlediği ankete göre “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 25,2’si AKP, yüzde 17,6’sı CHP, yüzde 14,6’sı İYİ Parti, yüzde 9,7’si HDP ve yüzde 5,7’si MHP.

Ankete göre DEVA Partisi yüzde 1,5, Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1,1’er, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi de yüzde 0,5’er oy alıyor.

Bu pazar seçim olsa seçmenlerin parti tercihi.( kararsızlar dağıtılmamış) pic.twitter.com/3GhthsvEFu — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 3, 2022

Kararsızlar, protesto oylar ve ‘cevap yok’ diyenler dağıtıldığındaysa tablo şöyle şekillendi: AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 22,4, İYİ Parti yüzde 18,6, HDP yüzde 12,3, MHP yüzde 7,3, DEVA yüzde 2.

Aynı şirketin önceki anketi

MetroPOLL araştırmanın mart anketinde, Ukrayna krizinde AKP’nin arabulucu rolüne soyunması oyları artırmıştı. Ankette AKP’nin oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra şubattaki yüzde 32,9’dan yüzde 34,3 çıkmıştı. CHP’nin oy oranıysa yüzde 24,1’di. Ankette İYİ Parti yüzde 16,1, HDP yüzde 13, MHP yüzde 4,9, DEVA Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2, Gelecek Partisi yüzde 0,7 olarak ölçülmüştü.

Diğer anketler

Yöneylem’in nisan anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2,6’ya indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.

MAK Araştırma’nın martta 5 bin 750 kişiyle 30’u büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1’lik oy oranında ölçülmüştü.

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görülmüştü.