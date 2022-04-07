Anket: AKP-MHP yüzde 40’a ulaşamıyor

Yöneylem’in anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2,6’ya indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.

Ankete katılanların yüzde 90’a yakını Türkiye’nin geçen seneye göre daha kötü durumda olduğunu söyledi.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Yeni anket

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 10, MHP yüzde 7,8, Deva yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8, TİP yüzde 1,3 SP yüzde 0,7, Gelecek yüzde 0,5.

Yöneylem Araştırma'nın 1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar yakın hissettikleri partiye göre dağıtıldığında) pic.twitter.com/9BuRcWFZRu — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) April 7, 2022

“Meclis çoğunluğunu hangi ittifak kazanır” sorusuna yüzde 55,6 ‘millet ittifakı’, yüzde 44,4 ‘cumhur ittifakı’ cevabını verdi. Doğrudan hangi ittifaka destek verildiği sorusundaysa ‘millet ittifakı’ yüzde 37,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 33,9 ve ‘ittifak dışı’ 15,8 çıktı.

Geçen yıla göre nasıl?

“Geçen yıla göre Türkiye’nin durumu iyi mi, kötü mü oldu” sorusuna yüzde 88,9’luk ezici çoğunluk “Daha kötü oldu” cevabını verdi. Yüzde 5,9’sa ‘daha iyi’ olduğu görüşünde.

Grafikler: Yöneylem

Halk gelecekten de umutsuz

“Sizce Türkiye’nin durumu önümüzdeki bir yıl içinde iyiye mi kötüye mi gidecek” sorusuna yüzde 62,9 “Daha kötü olacak”, yüzde 20,9’lik kesim “İyi olacak”, yüzde 7,5’sa “Aynı kalacak” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci turu

Ankete katılanlar “İkinci turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Muhafelet adayı: 51,3

Erdoğan: 32,8

Kararsızım: 8,8

Oy kullanmam: 5,8

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna katılanların yüzde 36,5’i Tayyip Erdoğan, yüzde 42,1’i Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi. Kılıçdaroğlu’nun oyu aynı şirketin bir önceki anketinde iki puan daha düşüktü.

Ama rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 36’ya geriliyor. İmamoğlu’nun adaylığında muhalefete verilecek destek yüzde 49,2’a yükseliyor.

Seçim güvenliği

Ankete katılanların yüzde 52,4’ü seçim güvenliğinin yeterli derecede sağlanamayacağı konusunda endişeli. Yüzde 42,2’lik kesimse “Bu konuda sorun yok” diyor.

Aynı şirketin önceki anketi

Yöneylem’in 3-6 Mart’ta düzenlediği ankette yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına inmişti. Ankette İYİ Parti 12,9 HDP yüzde 9,8, MHP yüzde 6,9, Deva Partisi yüzde 2,8, Saadet Partisi yüzde 1, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi yüzde 0,4 ölçülmüştü.

Diğer anketler ne diyor?

MetroPOLL araştırmanın mart anketine göre Ukrayna krizinde AKP’nin arabulucu rolüne soyunması oyları artırdı. Ankette AKP’nin oy oranı kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,3 oldu. CHP’nin oy oranıysa yüzde 24,1 oldu. Ankette İYİ Parti yüzde 16,1, HDP yüzde 13, MHP yüzde 4,9, DEVA Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2, Gelecek Partisi yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

MAK Araştırma’nın martta 5 bin 750 kişiyle 30’u büyükşehir 64 ilde düzenlediği seçim anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1’lik oy oranında ölçülmüştü.

ORC Araştırma’nın 6-13 Mart arasında 41 ilden 7 bin 290 katılımcıyla düzenlediği ankette AKP’nin yüzde 28,1 oy oranına düştüğü görülmüştü.

Gezici Araştırma’nın 26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP, yüzde 28,2’si CHP’yi seçmişti. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2 çıkmıştı.