AKP’den beş ilde ‘bize neden kırgınsınız’ anketi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “AKP’ye neden kırgınsınız?” anketi yaptırdıklarını belirterek “İstanbul’da birinci sırada Suriyeliler, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyeliler çıktı” dedi.

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Genel seçime bir sene kaldı. Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor. Yükselen enflasyon ve eriyen alım gücü nedeniyle iktidar oylarındaki bu düşüşün sürdüğü görülüyor.

Bu kötü gidişatla birlikte gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Oylardaki bu erime AKP’yi endişelendiriyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre anket çalışmaları yürüttüklerini belirten AKP’li Özhaseki, toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Özhaseki yaptıkları çalışmalarda toplumun AKP’ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, “Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, “AK Parti’ye neden kırgınsınız?” diye sorduk. İstanbul’da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz. ‘Ben artık AKP’den vazgeçtim’ diyen yok. ‘Ümidiniz yok mu AKP’den? Vaz mı geçtiniz?’ diye soruyoruz, asla ‘evet’ cevabı yok. ‘Bu sorunları kim çözecek’ diye soruyoruz, yüksek oranda ‘AKP çözecek’ diyorlar.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz.” dedi.