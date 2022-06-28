MetroPOLL anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’dan 2 puan önde

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 40,2, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 38,1 olarak ölçüldü.

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‘Erken seçim’ tartışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmiş, seçimle ilgili tam tarih vermeyerek “2023’te yapılacak” demişti. Muhalefetse kasımda bir erken seçim ihtimalinden bahsediyor.

Son dönemki anketlerdeyse cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor.

Anket, şirketin Twitter hesabı üzerinden yayımlandı.

Buna göre ‘kararsızlar’ (‘Kararsızım’, protesto oy, cevap yok) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 32,8, CHP yüzde 23,6, İYİ Parti yüzde 16,6, HDP yüzde 12,5, MHP yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,7, DEVA Partisi yüzde 1,6, Gelecek Partisi yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan araştırmada ‘kararsızlar’ yüzde 16,1 çıktı. Anketi Twitter hesabından yorumlayan şirketin kurucusu Özer Sencar’ın aktardığına göre bu son yılların en düşük seviyesi.

Kararsız seçmen, seçimin kritik aktörlerinden. Sencar, daha önce “Kararsızların tavrı seçimi ciddi seviyede etkileyebilir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir” demişti.

Ankette kararsızlara mevcut partilerden birini tercih etmeleri istendiğinde sonuçlar ilk verilere hemen hemen paralel olarak ölçüldü.

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ORC’un ‘Hangi ittifak kazanır’ anketi: ‘Millet’ten ‘cumhur’a 18 puan fark

ORC Araştırma’nın dün yayınladığı haziran anketinde, katılımcılara, “Sizce seçimi hangi ittifak kazanır” diye sorulmuştu. Katılımcıların büyük kısmı millet ittifakının seçimi kazanacağını düşünüyor.

“Cumhur ittifakı kazanır” diyenlerin oranı yüzde 36,6, “Millet ittifakı kazanır” diyenlerin oranıysa yüzde 54,7. Yüzde 8,7’lik kesiminse ‘fikri yok’.

Diğer şirketlerin anketleri

Üç hafta önce MetroPOLL Araştırma tarafından yayımlanan ankette Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenlerin oranı kazanacağını düşünenlerden yüksek çıkmıştı. Bu oran ankette, 45,9’u “Erdoğan kazanır”, yüzde 48,4’üyse “Kazanamaz” demişti.

Yöneylem’in 6 Haziran’da yayımladığı anketteyse partilerin oy dağılımı incelenmişti. O ankette şu sonuçlar çıkmıştı: AKP yüzde 29,8, CHP yüzde 29,5, İYİ Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 6,9, DEVA Partisi yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, Zafer Partisi yüzde 1,8, Saadet Partisi yüzde 1, TİP yüzde 0,8, Gelecek Partisi yüzde 0,2.