‘Hangi ittifak kazanır’ anketi: ‘Millet’ten ‘cumhur’a 18 puan fark

ORC Araştırma’nın haziran anketine katılanların yüzde 36,6’sı seçimi cumhur ittifakının kazanacağını düşünürken, millet ittfakının kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54,7.

Fotoğraflar: AA

‘Erken seçim’ tartışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmiş, seçimle ilgili tam tarih vermeyerek “2023’te yapılacak” demişti. Muhalefetse kasımda bir erken seçim ihtimalinden bahsediyor.

Son dönemki anketlerdeyse cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor.

ORC Araştırma’nın bugün yayınladığı haziran anketinde, katılımcılara, “Sizce seçimi hangi ittifak kazanır” diye soruldu. Katılımcıların büyük kısmı millet ittifakının seçimi kazanacağını düşünüyor.

“Cumhur ittifakı kazanır” diyenlerin oranı yüzde 36,6, “Millet ittifakı kazanır” diyenlerin oranıysa yüzde 54,7. Yüzde 8,7’lik kesiminse ‘fikri yok’.

Grafik: Twitter/ORC Araştırma

ORC’nin önceki anketi

ORC Araştırma’nın 6 Haziran tarihindeki anketine göre yüzde 27,7 seviyesine kadar düşen AKP’de erime sürerken, CHP’nin yüzde 23,8, İYİ Parti’ninse yüzde 20,6 oy topladığı görülmüştü. Bu ankette HDP yüzde 7,5, MHP yüzde 7,1, Gelecek Partisi yüzde 2,1, DEVA Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,7, TDP yüzde 1,7, BTP yüzde 1,6, BBP yüzde 1,5, Memleket Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi 0,8 ölçülmüştü. Buna göre ‘cumhur’ yüzde 36,3, ‘millet’ yüzde 44,4 düzeyindeydi.

Diğer şirketlerin anketleri

Üç hafta önce MetroPOLL Araştırma tarafından yayımlanan ankette Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenlerin oranı kazanacağını düşünenlerden yüksek çıkmıştı. Bu oran ankette, 45,9’u “Erdoğan kazanır”, yüzde 48,4’üyse “Kazanamaz” demişti.

Yöneylem’in 6 Haziran’da yayımladığı anketteyse partilerin oy dağılımı incelenmişti. O ankette şu sonuçlar çıkmıştı: AKP yüzde 29,8, CHP yüzde 29,5, İYİ Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 6,9, DEVA Partisi yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, Zafer Partisi yüzde 1,8, Saadet Partisi yüzde 1, TİP yüzde 0,8, Gelecek Partisi yüzde 0,2.