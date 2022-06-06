Anket: AKP’de düşüş sürüyor, CHP yerinde saydı, İYİ Parti yüzde 20’yi aştı

ORC Araştırma’nın haziran anketine göre yüzde 27,7 seviyesine kadar düşen AKP’deki erime sürüyor. Ankette CHP’nin yüzde 23,8, yükselişe devam eden İYİ Parti’ninse yüzde 20,6 oy topladığı görüldü.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime bir sene kaldı. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oranında oy alan AKP’nin seçmen desteğini önemli ölçüde kaybettiği, ORC Araştırma’nın haziran anketinde bir kez daha ortaya koyuldu.

ORC Araştırma’nın 1 – 5 Haziran’da 45 ilde 4 bin 620 kişiyle düzenlediği ankette “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 27,7’si AKP, yüzde 23,8’i CHP, yüzde 20,6’sıysa İYİ Parti dedi.

Aynı şirketin bir önceki anketine göre AKP’ye destekte yüzde 0,7’lik kayıp göze çarpıyor. İYİ Parti’deyse yüzde 2,2’lik yükseliş var.

Ankette HDP yüzde 7,5, MHP yüzde 7,1, Gelecek Partisi yüzde 2,1, DEVA Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,7, TDP yüzde 1,7, BTP yüzde 1,6, BBP yüzde 1,5, Memleket Partisi yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi 0,8 ölçüldü.

Aynı şirketin bir önceki anketi

ORC Araştırma’nın mayıs anketinde katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP demişti.

Diğer anketler

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızlar (yüzde 27,9) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5 çıkmıştı. ‘Diğerleri’yse yüzde 5,2.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göreyse partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

MAK Danışmanlık’ın mayıs anketindeyse AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 1,2’ye inerken, MHP yüzde 7’lik seçim barajının da altında ölçülmüştü. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,3, CHP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16,1, HDP 7,8, MHP yüzde 6,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Gelecek Partisi yüzde 2,8 oy alıyor.