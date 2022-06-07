Anket: AKP yüzde 30’un altını gördü, CHP farkı kapattı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin haziran anketine göre AKP, yüzde 30’un altını görürken, CHP’yle arasındaki fark 0,3 puana düştü.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime bir sene kaldı. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Yöneylem’in 27 ilde 2 bin 700 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oldu: AKP yüzde 29,8, CHP yüzde 29,5, İYİ Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 6,9, DEVA Partisi yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, Zafer Partisi yüzde 1,8, Saadet Partisi yüzde 1, TİP yüzde 0,8, Gelecek Partisi yüzde 0,2.

Yöneylem Araştırma'nın 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında) pic.twitter.com/tVNNDUJqgU — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) June 6, 2022

Anketle ilgili Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, şu tespitleri paylaştı:

* AKP’deki küçük ama istikrarlı gerileme devam ediyor.

* CHP, AKP’yi yakalamak üzere.

* Baraj yüzde 7 oldu diye HDP oyu düşmüyor.

* İYİ Parti yüzde 13’ü geçti.

* AKP’den Yeniden Refah’a dikkat çekici bir geçiş var.

Aynı şirketin bir önceki anketi

Aynı şirketin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göreyse partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

Diğer anketler

ORC Araştırma’nın 1 – 5 Haziran’da 45 ilde 4 bin 620 kişiyle düzenlediği ankette “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 27,7’si AKP, yüzde 23,8’i CHP, yüzde 20,6’sıysa İYİ Parti dedi.