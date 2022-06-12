Anket: Seçim ikinci tura kalıyor; Erdoğan karşısında Yavaş ve İmamoğlu güçlü

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ilk turda kazananın olmadığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kazanma ihtimali yüksek.

Fotoğraf: Twitter

Anketi şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre adaylar Erdoğan, Yavaş ve tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş olursa, halkın yüzde 35,4’ü Erdoğan’a, yüzde 41,6’sı Yavaş’a ve yüzde 15,7’si Demirtaş’a oy verecek.

Üç adaylı aynı senaryoda diğer ihtimaller şöyle:

İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 35, Demirtaş yüzde 17,3, Erdoğan yüzde 38,37.

İmamoğlu yüzde 33,9, Demirtaş yüzde 15,8, Erdoğan yüzde 38,1.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,7, Demirtaş yüzde 16,8, Erdoğan yüzde 40.

Kararsızlar yüzde 3,4’le en çok İmamoğlu aday olduğunda, ‘protesto oy’lar ise yüzde 7,8’le en çok Kılıçdaroğlu aday olduğunda kaydedildi.

Ankete göre üç adaylı senaryoda seçim ikinci tura kalıyor.

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İkinci turdaysa Erdoğan karşısında Yavaş yüzde 50,3 oy alırken ilk turda Akşener’in gerisinde kalan İmamoğlu ikinci sıraya yükselerek yüzde 46,7 oy alıyor.

Erdoğan’ın oyuysa Yavaş’ın adaylığında yüzde 36,4, İmamoğlu’nun adaylığında yüzde 39,4 olarak ölçüldü.

Erdoğan, yüzde 43,2 alan Akşener ve yüzde 42,7 alan Kılıçdaroğlu karşısında ise yüzde 40’lık oy oranlarına sahip.

Sencar’ın yorumu şöyle: “İlk iki aday muhtemelen kazanabilir. Diğer iki adayın şansı çok düşük. Sonucu kararsız seçmenler belirleyecek.”