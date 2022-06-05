Anket: ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenler yaklaşık üç puan önde.

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MetroPOLL Araştırma Türkiye’nin Nabzı araştırmasına ilişkin mayıs ayı verilerini paylaştı. Buna göre, ‘‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanır mı?” sorusuna katılanların yüzde 22,8’i ”Kesinlikle kazanır”, 23,1’i de ”Kazanır” yanıtını verdi.

Yüzde 29,4’ü ”Kazanamaz”, 19’u ”Kesinlikle kazanamaz” dedi.

Yanıtlar toplandığında yüzde 45,9’u ”Erdoğan kazanır” derken, yüzde 48,4’ü ‘‘kazanamaz” dedi. Katılanların 5,7’sininse yanıtı yok.

Diğer anketler

Avrasya Araştırma’nın 26 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlediği ankete göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşına aday olarak çıkması durumunda üç isim de kazanıyor.

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 33,1 oy desteğiyle ilk turda seçilemiyor.

Ankette “Mansur Yavaş” diyenler yüzde 13, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler yüzde 12 olmuştu. “İmamoğlu” diyenlerin oranıysa yüzde 9,1’e gerilemişti.

Yöneylem Araştırma’nın 12-15 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre yüzde 51,8’lik kesim, muhalif adayı tercih ederken, Erdoğan’ın oyu yüzde 34 olarak kayda geçti.