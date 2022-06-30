Tecavüz sanığı erkek, 12 yıl hapis cezası alıp serbest bırakıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde 25 yaşındaki G.K. isimli kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Orçun Gültekin, bugünkü karar duruşmasında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Gültekin’in ‘üzerine atılı suçun mahiyeti, ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre’yi gerekçe gösterip tahliyesine karar verdi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

ANKA’dan Esma Turan’ın aktardığına göre Datça’ya bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan Orçun Gültekin, 25 Ekim 2021 tarihinde G.K. isimli kadını, “Evine bırakacağım” diyerek kendi işletmesine götürdüğü, burada genç kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Orçun Gültekin, davanın ilk duruşması görülmeden Datça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 23 Aralık’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyse sanığın serbest bırakılmasını protesto etmiş, mağdur vekili de tahliye kararına itiraz etmişti. İtiraz üzerine Muğla 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi 30 Aralık’ta Orçun Gültekin hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmış, evinde yakalanan ve adliyeye sevk edilen Orçun Gültekin tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması, eksik tanık ifadesi olması ve G.K.’nın telefonunun HTS kayıtlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı bugüne ertelemişti.

Altı yıl önce de benzer suçtan cezalandırılmış

Mahkeme, davanın bugün yapılan ikinci duruşmasında kararını verdi.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Orçun Gültekin’i G.K.’ye karşı, ‘vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle cinsel saldırı’ suçundan önce 12 yıl hapis cezası verip eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 1/4 oranında indirime giderek yıl hapisle cezalandırılmasına ve ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce iki yıl hapis cezası verip suçu cinsel amaçla işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yaparak üç yıl, toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme daha sonra sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

Gültekin’in 2016’da da benzer suçtan cezalandırıldığını belirtilen mahkeme kararında, ‘cezanın mükerrerlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulamasına’ karar verildi.

İtiraz edilecek

Duruşma sonrası tahliye kararına itiraz edeceklerini belirten G.K.’nın avukatı Gülhan Keleş, şunları söyledi: “Çok hızlı bir yargılama oldu, ikinci duruşmada karar verildi. Savcılık mütalaası verildikten sonra taraflar söz alarak, mağdur taraf cezalandırmayı, sanık tarafı da beraatını talep etti. Verilen hükümle birlikte 12 yıl cezaya hükmedildi. Hükümle birlikte tahliyeye karar verilmesi bize göre usulsüz oldu. Bundan sonraki süreçte gerekli itirazlarımızı yapacağız. Tekrar tutuklanması ve bu kalan süreyi de cezaevinde geçirmesi için gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bundan sonraki süreçte istinaf mahkemesi tekrar dosyayı değerlendirecek ona göre 12 yılı onaylarsa hapis cezasının infazın geçilecek. Dolayısıyla da sanık cezasını çekmeye devam edecek.”