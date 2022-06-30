Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif komisyondan geçti

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin ‘torba’ kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor.

2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı, 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

TBMM başkanı veya başbakanken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

TBMM başkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya milletvekilliği görevlerinde bulunanların emeklilik işlemlerinde 9 bin ek gösterge rakamı esas alınacak.

Belediye başkanları makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanacak.

Öğrenci affı

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kaydolmamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılacak.

KOBİ’lerin krediye erişim imkanları

Otoyollar ve erişme kontrolünün uygulandığı kara yollarında ücret ödemeden geçen araç sahiplerine ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş ücretiyle birlikte bu ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıca tebligat uygulanmayacak.

KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılıyor. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018’den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden 375 sayılı KHK’nin mülga ek 18. maddesine göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018’den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.