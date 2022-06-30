Finlandiya: YPG’ye terör örgütü demedik, değişen bir şey yok

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ve İsveç’le imzaladığı üçlü memorandumla ilgili “YPG’ye terör örgütü demedik. Erdoğan, YPG’nin metinde olmasını istedi ve biz de onayladık. Değişen bir şey yok” açıklamasında bulundu.

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Finlandiya gazetesi Helsingin Sanomat’ın aktardığına göre şunları şöyledi: “YPG gibi örgütleri belgede görmeyi pek istemiyorduk çünkü diğer NATO ülkeleriyle Türkiye’nin onları nasıl gördüğü arasında büyük fark var. Türkiye onlara terörist diyor. Belgede bu örgütlerin geçmesi Türkiye’nin ana hedeflerinden biriydi. Sonunda biz de kabul edebildik çünkü bu konuda hiçbir şey değişmedi. Belgede terör örgütü muamelesi görmüyorlar ve Türkiye’nin istediği gibi adlandırılmıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı, ayrıca, Finlandiya’nın insani yardıma devam edeceğini söyledi. Niinistö’ye göre, insani yardımın devam edebilmesi için YPG’ye metinde yer verilmiş.

Memorandumda YPG sadece bir maddede geçiyor. Bu örgütle ilişkilendirilebilecek maddeler şöyle:

* Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

* Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.

* Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak.

* Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

* Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.

* Türkiye, İsveç ve Finlandiya dezenformasyonla mücadele etmeyi ve iç hukuklarının Türkiye’ye karşı şiddeti teşvik eden faaliyetler de dahil olmak üzere terör örgütlerinin yararına veya promosyonu için suistimal edilmesini önlemeyi taahhüt eder.