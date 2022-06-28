Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan üçlü memorandum


Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Fotoğraf: Reuters

Güncellenecek…

SON HABERLER