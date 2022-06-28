Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan üçlü memorandum
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik … Devamı...
NATO kulisi: Biden, anlaşmaya yanaşırsa Erdoğan’la görüşecekmiş
ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la … Devamı...
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin’in hesabı erişime engellendi
Mizah videoları çeken TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in 1,3 milyon … Devamı...
AYM, Demirtaş’ın yürüyüşe katıldığı için denetime alınmasını hak ihlali saydı
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir yürüyüşe … Devamı...
Topkapı Sarayı’na imar kararını Danıştay bozdu
CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Danıştay 6’ncı … Devamı...
Bartın’da sel sularının altında kalan ‘şahsi barınak’ta 56 köpek öldü
Karadeniz’deki sel ve taşkınlardan etkilenen Bartın'da sular altında kalan … Devamı...
MetroPOLL anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’dan 2 puan önde
MetroPOLL Araştırma'nın verilerine göre 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra … Devamı...
Türkiye’den AB’ye iltica başvuruları yüzde 47 arttı
Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine göre 2021'de Türkiye'den … Devamı...
Altı ‘cehennemlik’, üstü cennet: Divan Kuruçeşme yeniden açıldı
Dokuz yıllık bir restorasyon sürecinden sonra bu yılın başında kapılarını … Devamı...
Bakan Yanık ihmalleri görmedi: Karadeniz’de yaşananlar ‘bölgenin kaderi’ymiş
Karadeniz’deki sel felaketi, ihmaller ve alınmayan önlemlerle daha da … Devamı...