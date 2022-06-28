NATO kulisi: Biden, anlaşmaya yanaşırsa Erdoğan’la görüşecekmiş

ABD’li yetkililer, Başkan Joe Biden’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamaya yanaşırsa görüşeceğini söyledi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’in İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleriyle ilgili ‘Türkiye’nin endişelerini görüşmek üzere’ bu haftaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelebileceğini söylemişti.

Bugün NATO zirvesine katılmak üzere Madrid’e yola çıkmadan önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’sa şöyle konuşmuştu: “Bu sabah sayın Biden’la bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ‘Olabilir‘ dedik.”

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Üyeliklere karşı çıkan Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Ancak ABD’li siyasi yayın kuruluşu Politico’nun aktardığına göre son günlerde, Türkiye’nin üyeliklere onay vermeye istekli olacağına dair işaretler var. Biden, çarşamba NATO zirvesinde Erdoğan’a yakın davranmak için adım atabilir.

Politico’ya konuşan ABD’li yetkililer, Biden’ın ancak bir anlaşma olasılığı varsa Erdoğan’la görüşeceğinin sinyalini verdi. Yarın bir karar çıkacağı beklenmezken yetkililer, görüşmelerin en azından bu hafta içinde bir ‘niyet beyanı’nın duyurulacağı noktaya kadar ilerleyebileceğini söyledi.