Biden ‘Görüşelim mi’ diye sormuş, Erdoğan ‘Olabilir’ demiş

İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Zirvesi’ne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Tekrar bir araya gelelim” talebine “Olabilir” diye yanıt verdiğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’in İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleriyle ilgili ‘Türkiye’nin endişelerini görüşmek üzere’ bu haftaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söylemişti.

Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik tüm sorunların Madrid zirvesinde çözülmesini beklemese de ‘amacın mümkün olduğunca çok sorunun çözülmesi için çalışmak ve çözmek’ olduğunu ifade etmişti. Jake Sullivan, ‘Türkiye tarafında bazı endişeler devam etse de Madrid’deki zirvenin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine desteği güçlendireceğini’ de belirtmişti.

Erdoğan ‘Olabilir’ demiş

Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’e yola çıkmadan önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu sabah sayın Biden’la bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ‘Olabilir‘ dedik.”