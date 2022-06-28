Finlandiyalılardan ‘dik duruş’: NATO için Türkiye’nin taleplerini yerine getirmeye karşılar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ortaya çıkan güvenlik endişelerinden dolayı NATO’ya başvuran Finlandiya’da düzenlenen ankete göre, çoğunluk NATO üyeliğini desteklerken, bunun için anayasanın değiştirilmesine ve Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmesine karşı.

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Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin bloke etmesinden dolayı şu an NATO’ya katılamıyor. Türkiye, terörle mücadelede kendisinin yanında olmaması hatta PKK’nın uzantısı saydığı YPG’ye destek vermesinden ötürü Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto ediyor. Türkiye, ayrıca, yargılanması için iadesini talep ettiği ama Finlandiya ve İsveç’in iade etmediği kişileri de gündemde tutuyor.

Çoğunluk karşı

Anket, Finlandiyalıların NATO üyeliği ve Türkiye’nin talepleriyle ilgili ne düşündüğünü gösteriyor. Euractiv‘in aktardığına göre, ülkenin yüzde 79’u NATO üyeliğini destekliyor. Finlandiyalıların yüzde 11’i üyeliğe karşı, yüzde 10’u kararsız.

Ankete katılanların yüzde 70’ine göre, NATO üyeliğinin herhangi bir fiyatı olmamalı. Bu kesime göre, Finlandiya, NATO üyesi olmak için anayasayı değiştirmemeli ve Türkiye’nin taleplerini yerine getirmemeli.