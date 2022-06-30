Temassız ödeme limitine ‘enflasyon ayarı’

Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 750 liraya yükseltildi.

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Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat’ta güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve enflasyondaki rekorlar sonrası limit artışları da yetmiyor. Örneğin 1 Şubat tarihinde litresi 14 lira olan benzin şu an 27,45 TL. 1 Şubat’taki limitle bir arabanın deposunun tamamına yakını doldurulurken şimdiki güncel limitle yarısı bile dolmuyor.

Diğer yandan enflasyon vurgusu nedeniyle limit sessiz sedasız artırıldı.

1 Temmuz’dan itibaren 750 liralık temassız ödeme aktif hale gelecek.