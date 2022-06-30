Cumartesi Anneleri’nden kendilerini gözaltına alan polislere suç duyurusu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, 900’üncü hafta buluşmasında gözaltına alınmalarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: İHD

Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta düzenledikleri oturma eylemlerinin 900’üncüsünü İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek üzere toplanmak istemişti. Polis, toplanan kitlenin meydana çıkmasına ve açıklama yapmasına izin vermemiş ve 16 kişiyi gözaltına almıştı.

Suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen kayıp yakınları basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, kayıp yakınlarını engellemeye ve onları gözaltına almaya çalışan polis ve amirler hakkında ‘işkence‘, ‘hürriyeti tahdit’, ‘görevi kötüye kullanma‘, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamalarıyla şikayette bulunduklarını söyledi.

‘Galatasaray onlar için bir mezar’

Yoleri, şunları söyledi: “Kayıp yakınları 900 haftadır yakınlarını arıyor, bulunması için devleti sorumlu davranmaya çağırıyor. 900 haftadır sürdürdüğümüz bu ısrarlı mücadele 900’üncü haftada yine bir engellemeyle karşılaştı. Barışçıl toplanma hakkımız, ifade özgürlüğümüz, hakikat arayışımız bir kere daha engellendi. Savcıları göreve davet ediyoruz. Son kayıp bulunana, son fail yargılanana kadar bu hakikat ve adalet mücadelesi devam edecek. Galatasaray bir mezar onlar için, oradan vazgeçmeyeceğiz.“

‘Kaybedenler yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz’

Yoleri’den sonra söz alan gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak da şunları söyledi: “27 Mayıs 1995’ten bu yana sürdürdüğümüz hakikat ve adalet mücadelesinde adaletin sağlanması talebinde bulunduk. Bunlar bizim anayasal haklarımızdı. Her zaman önümüze şiddeti çıkaranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, kaybedenler yargılanana kadar vazgeçmeyeceğiz.“

‘Soylu bize de çadır kursun’

Geçen günlerde yine adliyenin önünde basın açıklaması yaptıktan sonra gözaltına alınan kayıp yakını Hanife Yıldız da “Kolumdan tutup gözaltına aldılar. Keşke koluma girip ‘Gel sana oğlunun mezarını gösterelim’ deselerdi. Bu Soylu annelere çadır kuruyor ya, bize de Galatasaray Meydanı’nda kursun” diye konuştu.

Son olarak söz alan gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır’sa “12 Eylül yaşamımızın her alanında hâlâ devam ediyor” dedi.