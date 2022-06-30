Anastasiadis’in Erdoğan’la NATO yemeğinde buluşması CHP’yi kızdırdı

TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO zirvesine katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği ‘gayri resmi transatlantik’ yemeğe, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığını belirterek tepki gösterdi: “Anlaşılıyor ki asıl veto bu akşam kalkmış!”

Fotoğraf: Utku Çakırözer – Twitter

NATO zirvesi öncesinde TBMM’de düzenlediği bir basın toplantısında Kıbrıs Cumhuriyeti liderinin, Erdoğan’ın da katılacağı yemekte bulunacağını söyleyerek şöyle tepki göstermişti: “Burada İspanya’nın ricasıyla Rumların yemeğe katılması diye bir husus var. Türkiye’nin bugüne kadar Rumlar konusundaki tavrı belli. Rumlar resmi olarak hiçbir NATO toplantısına, yemeğine katılamazlar. Gayri resmi yapılacak olanlarda Türkiye’nin her seferinde olmak üzere rızası istenir. Rum kesimi liderinin NATO’ya gelmesine, akşam yemeğine katılmasına saray yönetimi, Erdoğan yönetimi, Dışişleri Bakanlığı nasıl ‘Evet’ demiştir?”

Çakırözer, dün akşam, NATO zirvesinin düzenlendiği İspanya’nın başkenti Madrid’de, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in verdiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı gayri resmi akşam yemeğinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

Çakırözer, Sanchez ve eşinin NATO zirvesine katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği ‘gayri resmi transatlantik’ yemeğe, Anastasiadis’in de katılmasına tepki gösterdi.

Uyardığını hatırlatan Çakırözer, sosyal medyada şunu paylaştı: “İki gün önce uyardık! İşte fotoğrafı. Türkiye’nin tanımadığı GKRY lideri Madrid’de NATO Zirvesi’nde! Anlaşılıyor ki asıl veto bu akşam kalkmış!”