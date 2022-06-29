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NATO zirvesi: Türkiye ve ABD heyetleri görüştü


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyetinin NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Amerikan heyetiyle görüşmesi sona erdi.

Fotoğraf: AA

İki heyetin IFEMA Kongre Merkezi’nde basına kapalı düzenlenen görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.


Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan görüşmede, “NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir” dedi.

Erdoğan “Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım” diye de ekledi.

AA, Biden’ın Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç’le Finlandiya’nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini bildirdi.

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