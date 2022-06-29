Alman yetkili: Yeni Soğuk Savaş’a giriyoruz

Alman Ordu Derneği Başkanı Andre Wüstner, NATO’nun paradigma değişikliğine gittiğini ve 1990 öncesindeki ayarlarına döndüğünü dile getirdi. Wüstner, dünyanın yeni bir Soğuk Savaş’a girdiğini söyledi.

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DW Türkçe’nin haberine göre Alman ordusu üyelerini temsil eden Ordu Derneği’nin başkanı Wüstner’e göre, bazı NATO üyelerine ittifakın doğu kanadında belli bölgeler tahsis ediliyor ve NATO’nun operasyonel gücü artırılıyor. Albay Wüstner, tüm bu gelişmelerle birlikte Soğuk Savaş 2.0’a girildiğini dile getirdi.

NATO’nun mukabele gücü 300 bine çıkarılıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın başkenti Madrid’te düzenlenen NATO zirvesinden önce, NATO’nun mukabele gücünün 40 binden 300 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

Mukabele gücü, NATO üyesi ülkelerin ortaklaşa kurduğu yüksek hazırlıklı askeri güç anlamına geliyor.

Yeni üyeler alınıyor

Türkiye’nin vetosunu kaldırmasının ardından Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecinin yakında başlaması planlanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ortaya çıkan güvenlik endişelerinden dolayı NATO’ya katılmak isteyen iki ülkenin bu durumu da paradigma değişikliğine örnek teşkil ediyor.

‘Çin, güvenlik tehdidi oluşturuyor’

Stoltenberg, ayrıca, Rusya haricinde Çin’in de güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti. NATO, uzun zamandır olmadığı kadar teyakkuzda.