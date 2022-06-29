Rusya’dan Finlandiya ve İsveç yorumu: NATO’nun genişlemesi istikrara zarar veriyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olma planını olumsuz bir adım olarak nitelendirdi.

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Reuters’ın aktardığına göre, Ryabkov, NATO’nun genişlemesinin istikrara zarar verdiğini ve NATO üyelerinin güvenliğine katkıda bulunmadığını dile getirdi.

Türkiye, dün akşam, NATO zirvesinde yayımlanan ortak bildiriyle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleme kararı almıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin nedenlerinden biri olarak Ukrayna’nın NATO’ya üye olma ihtimali gösteriliyordu.