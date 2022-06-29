NATO resmi olarak İsveç ve Finlandiya’yı üyeliğe davet etti

NATO, yayınlanan ortak bir bildiriyle İsveç ve Finlandiya’yı resmi olarak NATO’ya üye olmaya davet etti.

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İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde yayınlanan bildiride, “Finlandiya ve İsveç’in üyeliği onları ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli, NATO’yu daha güçlü hale getirecek” dendi.

Rusya en önemli tehdit olarak nitelendirildi

NATO, yayınladığı bildiride Rusya’yı ‘müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit’ olarak nitelendirdi. Birlik, ayrıca, Ukrayna’ya daha fazla yardım sözü verdi ve ülkenin savunma sektörünü modernize etmeyi amaçlayan destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Türkiye’ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini veto etmekten vazgeçtiği için Türkiye’ye teşekkür etti.