Eski Nato sekreteri geçmişten örnek verdi: Erdoğan ne kazandı merak ediyorum

Eski NATO genel sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine onay vermesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek Ankara’nın bunun karşılığında ne tür bir kazanım elde ettiğini merak ettiğini söyledi.

NATO aile fotoğrafında, Scheffer (sol altta) ve Erdoğan da yer almıştı. (Fotoğraf: Reuters/Alamy)

BBC Türkçe Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda televizyonuna konuşan eski genel sekreter, “Vetonun kaldırılması karşılığında Türkiye ne alacak merak ediyorum. Çünkü, bu sadece Finlandiya ve İsveç’in teröristlere ve aşırılığa karşı biraz daha sertleşmesi olamaz” dedi.

‘Benzer bir pazarlık yapmıştık’

Scheffer, NATO genel sekreteri olduğu dönemde Erdoğan’ın benzer bir pazarlığı kendileriyle yaptığını anlattı.

Kendisinden sonra NATO genel sekreterliği görevine eski Danimarka başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in getirilmesinin kararlaştırıldığını söyleyen Scheffer, o dönemde Erdoğan’ın bu karara da karşı çıktığını anımsattı.

Rasmussen’in Danimarka’da yayımlanan peygamber karikatürlerini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini açıklaması üzerine Erdoğan, onu İslam karşıtı olmakla suçlamıştı. Ayrıca, Danimarka’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı duruşu ve PKK’ya yakın olduğu belirtilen Roj TV’nin yayınlarına son verilmemesi Türkiye’nin Rasmussen’in genel sekreterliğine karşı olmasının diğer nedenleriydi.

Dönemin NATO genel sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye’yi ikna etmek için yoğun pazarlık yürüttüklerini belirterek, “Erdoğan’ı ikna etmek için bir bedel ödedik. O zamanki ABD başkanı Barack Obama da dahil, NATO ülkelerinin liderleriyle oturduk, genel sekreter yardımcılığına bir Türk’ün getirilmesini kararlaştırdık. O dönemki bedel buydu” diye konuştu.

‘Türkiye konumundan dolayı baskı uyguluyor’

Türkiye’nin NATO açısından inanılmaz önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan eski genel sekreter, “Türkiye, böylesi vazgeçilemez bir konuma sahip olmasa baskı yapabilirdik ama Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor” dedi.