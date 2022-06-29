İsveç başbakanı: Suçlular uluslararası hukuk çerçevesinde iade edilecek

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, suçlu iadesiyle ilgili tüm işlemlerin İsveç yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacağını söyledi.

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Andersson, konuyla ilgili açıklamasında, “Suçluların iadesiyle ilgili tüm işlemlerde İsveç yasalarını, uluslararası hukuku ve tabii ki Avrupa Konvansiyonu’nu gözetmeye devam edeceğiz” dedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla iki ülkenin NATO’ya katılması karşılığında bir dizi güvenlik önlemi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre, İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde bulunan ‘terör suçluları’nın Türkiye’ye iade edilmesini taahhüt etmişti.