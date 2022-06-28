NATO ülkeleri İsveç ve Finlandiya’yı birliğe katılmaya çağıracak

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliğini destekleyeceğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

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İspanya’nın başkanı Madrid’deki NATO zirvesi öncesinde NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşmenin ardından, Türkiye’nin bu İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurusunu destekleyeceği açıklandı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunan Türkiye üyeliklere karşı çıkıyordu.

Görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının yolunu açan bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

NATO genel sekreteri Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya katılmaya davet etme kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e nasıl bir mesaj gönderdiği sorulduğunda, “Her ulusun yakında kendi yolunu çizme hakkı vardır” dedi.

Stoltenberg, ‘Finlandiya ve İsveç’in ulusal yasalarını değiştireceğini, PKK faaliyetlerine karşı önlem alacağını ve suçluların iadesi konusunda Türkiye ile anlaşacağını, bunların karşılığında Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğini destekleyeceğini’ söyledi.

Davet kararı yarın

İsveç ve Finlandiya’nın yarınki zirve toplantısında NATO’ya davet edilip edilmeyeceği sorulan Stoltenberg, “Yarın müttefik ülke liderleri İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya katılmaya davet etmek üzere karar alacak. Bu zirvenin ardından Finlandiya ve İsveç üyeliğe davet edilmiş ülkeler olacak” dedi.

NATO genel sekreteri ardından tüm üye ülkelerin meclislerinde onay süreci bulunduğunu hatırlattı.

Ne zaman üye olacaklar?

İki ülkenin ne zaman üye olabileceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bunun NATO tarihindeki en hızlı süreç olacağını söyledi.

Genel sekreter, “Ancak bunun ne zaman olacağı 30 ülkenin meclislerinde alınacak kararlara bağlı” dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç liderlerinin henüz üye olmadıkları için yarınki NATO Zirvesinde sadece ortaklarla yapılacak oturuma katılacaklarını bildirdi.