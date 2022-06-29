Adalet bakanı: İsveç ve Finlandiya’ya terör suçlularının iadesini hatırlatacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya ve İsveç’ten iadesi istenen kişilerle ilgili dosyalar olduğunu ve mutabakat sonrası bu dosyaların hatırlatılacağını söyledi.

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Bozdağ, Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, “Finlandiya’da altı PKK’lı, altı FETÖ’cü, İsveç’te 10 FETÖ’cü, 11 PKK’lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen dörtlü zirvede Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasına destek olması için uzun süredir gündemde tuttuğu talepleri konusunda istediğini aldığını açıklamıştı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla düzenlenen dörtlü zirveden elde edilen kazanımlardan biri Türkiye’yle terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ahdi düzenlemeler yapılması oldu.