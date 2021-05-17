Akşam Postası / 17 Mayıs 2021

Ağır hasta sayısı beşte bir azaldı: ‘Yetmez’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, tam kapanma döneminde ağır hasta sayısının beşte bir oranında azaldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

DSÖ: Uzun çalışma saatleri her yıl yüz binlerce ölüme neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) araştırmasına göre her yıl yüz binlerce kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Kripto paralara düzenleme: ‘İsteyen at koşturamasın’

Son aylarda bir yatırım aracı olarak kripto paralara ilgi artarken, yasal düzenlemenin ‘eli kulağında.’ Uzmanlara göre kripto para borsalarının merkezi bir otorite tarafından denetlenmesi şart.

İkizdere’de Cengiz İnşaat’a TOMA kalkanı: Yöre halkına kendi topraklarında ‘abluka’

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişin 26’ıncı gününde bölgeye TOMA getirildi. Diken’e konuşan İkizdereli Ahmet Tuncer, “Buralar bizim topraklarımız. Yağmurun altında bize eziyet çektiriyorlar” dedi.

Soylu başsavcılıktan Peker’in iddialarının araştırılmasını istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara başsavcılığına başvurarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yönelttiği iddiaların araştırılmasını istedi. Soylu ayrıca Peker hakkında ‘hakaret ve iftira’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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İmamoğlu’na bir inceleme daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfektan alımı ihalesinden ‘devletin zarara uğratıldığı’ suçlamasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.

TÜİK gençliği bambaşka: 10 gençten yedisi işinden, iki gençten biri gelirinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ araştırmasına göre 10 gençten yedisi işinden, iki gençten biri de gelirinden memnun. Başka kurumların araştırmalarıysa tam tersini söylüyor.

Gökkuşağı Endeksi: LGBTİ+ bireyler için Avrupa’daki en kötü ikinci ülke Türkiye

Gökkuşağı Endeksi’ne göre Türkiye geçen sene olduğu gibi bu sene de LGBTİ+ bireyler için Avrupa’da en kötü ikinci ülke.

Bütçe nisan ayında açık verdi

Merkez Bankası’ndan gelen transferle geçtiğimiz ay fazla veren merkezi yönetim bütçesi nisan ayında açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre nisanda açık 16,9 milyar lira.

Boğaziçili akademisyenler 90’ıncı kez rektörlüğü sırtını döndü

‘Tam kapanma’ nedeniyle bir süre sürdürülemeyen eylem, bugün yasağın sona ermesiyle yeniden başladı.

Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne teslim oldu: Baba ve kardeş de gözaltında

İzmir’in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Kadını eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Twitter’da ücretli aboneliğe ilişkin ilk bilgiler sızdı

Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler arasına Twitter da katılıyor. ‘Blue’ ismini taşıyacak yeni servisle ilgili sızan ilk bilgilere göre fiyat 2,99 dolar (25.01 lira).

Horoz dövüştüren sekiz kişiye 116 bin lira ceza

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde horoz dövüştüren sekiz kişiye 116 bin lira ceza uygulandı.

Mağaza çalışanını tokatlayan büyükelçi eşi diplomatik dokunulmazlığa sığındı

Belçika’nın Güney Kore büyükelçisinin eşi, bir mağazanın çalışanına tokat attı; yargılanmaktan kurtulmak için de diplomatik dokunulmazlığa sığındı.

BBC fark etti: Google’dan Gazze sansürü

Fotoğraf: Google

İsrail’in Gazze’de yerleşim alanlarına saldırı düzenlediği bugünlerde Google’ın belge niteliğindeki görüntüleri sansürlediği ortaya çıktı.

İran ‘yerli ve milli’ süper bilgisayar üretti

İran, yüzde 100 yerli ilk süper bilgisayarını geliştirdi. Simurg adı verilen bilgisayarın maliyeti 4.5 milyon dolar.