Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ağır hasta sayısı beşte bir azaldı: ‘Yetmez’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, tam kapanma döneminde ağır hasta sayısının beşte bir oranında azaldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ülke çapında 29 Nisan’dan bugün sabaha kadar tam kapanma tedbiri uygulandı. Bu sürede günlük vaka sayısı 37 binden 10 bine, can kaybı 339’dan 223’e, ağır hasta sayısı ise 3 bin 600’den 2 bin 500’lere geriledi.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. İsmail Cinel, vaka sayılarında pik noktasına göre yüzde 80, ağır hasta sayısında ise yüzde 22,5 azalma görüldüğünü, ağır hasta sayısındaki düşüşün yeterli olmadığını ifade etti.

Azalma trendinin devam ettiğini, vaka sayılarındaki azalmanın da hasta ve yoğun bakım doluluk oranlarını düşüreceğini aktaran profesör, Covid-19 dışı hastalıklarda çok ciddi yoğun bakım ihtiyacı bulunduğunu, ‘corona’lı yoğun bakım hasta sayılarının 1500’ün altına düşmesi gerektiğini söyledi.

‘Rekor gereksinimi var’

Profesör, aşılama ve yoğun bakım sayılarına dair şunları kaydetti:

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“Mayıs sonu, haziran ayının 15’ine kadar aşıların gelmesiyle birlikte Türkiye’nin aşılamada bir dünya rekoru gereksinimi var. Biz bunu yaptığımız zaman ancak yüzde 70’lerde, 80’lerde bir bağışıklanmayla rahat olacağız. O yüzden kademeli normalleşmede iyi sınav vermek zorundayız. Bunun bilinciyle hareket edeceğimiz bir bir-bir buçuk ay bizi bekliyor.

Yarı yarıya artmalı

Önce vaka sayılarını sonra yoğun bakımlara yansıma görüyoruz. Yoğun bakımlarda en azından önümüzdeki 10-15 gün daha aşağıya doğru gidecektir, bu görünüyor. Ama yüzde 22,5’lerın yüzde 50’ler oranına bir an önce gelmesi gerekiyor. Zirveyi 3 bin 500 ağır hasta sayısıyla görmüştük 25 Nisan civarında. Onun aşağıya gelmesi ve 1500’lü rakamlara inmemiz gerek. Covid-19 olmayan hastaların da çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları var, çok ciddi ameliyat gereksinimleri var. O ertelenen ameliyatların bu dönemde daha yoğun olacağını düşünüyorum. Aslında yoğun bakımlar hep dolu devam edecek. Fakat yoğun bakımlardaki Covid-19 sayısı, Covid-19 ilişkili yoğun bakım sayımızın biraz azalması gerek.”

Dernek başkanı, aşının tek dozunun bile hastalık sırasında organ fonksiyonlarının çok kötüleşmesini engellediğini, yoğun bakımın göreceli olarak hafif atlatılmasını ve tedaviye iyi yanıt verilmesini sağladığını kaydetti.

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