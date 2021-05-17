Uzmanlara göre açılma değil saçılma: 11 bin başka ülkeler için kapanma alarmı demek

Uzmanlar, daha günlük vaka sayısının 10 binin altına inmeden ‘yarı kapanma‘ diye niteledikleri dönemin sona ererek ‘kademeli normalleşme’ye geçilmesinden endişeli.

Fotoğraf: Reuters

29 Nisan’da başlayan ‘tam kapanma’ dönemi bu sabah itibariyle sona erdi. 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme’de ise okullar kapalı AVM’ler açık. Mekanların açık alanları dahi kapalı, şehirler arası seyahat serbest.

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Dün 10 bin 512 vakayla girilen ‘kademeli normalleşme’ dönemini eleştiren uzmanlar “11 binli sayılar başka ülkeler için kapanma alarmı demektir” diyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, 17 günlük ‘tam kapanma‘ olarak adlandırılan dönemde beklenen sonuca ulaşılamadığına dikkat çekerek “Çünkü tam kapanma gerçekleşmedi” dedi.

Okulların açılmamış olmasına rağmen AVM gibi büyük kapalı alanların açılmasının çelişki olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pala sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bir kapanma zorunluluğu olacaksa en son okullar kapatılmalı, eğer açılma olacaksa da ilk önce okullar açılmalı. AVM’ler açık onlarla ilgili sıkıntı yok ama örneğin çay bahçesi, kahvehane kapalı. Virüsün kapalı yerlerde ağırlıklı olarak bulaştığı ve hastalığın yayılımının kapalı yerler yüzünden meydana geldiği yaklaşımının göz ardı edildiği görülüyor yine.”

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise vaka sayısının hala yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “İki hafta kapanmadan bizim gördüğümüz yararı gösterebilecek bir noktada değiliz. Şimdi yüzde 50-60 kapanmanın yüzde 20-30 etkisini göreceğimiz zamanda inebildiğimiz yer 11 binli sayılar. 11 binli sayılar başka ülkeler için kapanma alarmı demektir. Ancak insanlar açlığa mahkum edildi. Bunun adı zaten kapanma değil eve kapatılmaydı. Aşılama yüzde 80, test ise yüzde 38-40 oranında azalmış vaziyette. Bunun adı açılma değil saçılma.”

Türk Tabipleri Birliği 2’nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise geçen yıl haziran ayında ve bu yıl martta yaşanana benzer bir artış tablosuyla karşılaşılabileceğini belirterek uyardı: “Filyasyon artırmadan, test sayısını artırmadan, aşılama hız ve oranını artırmadan herhangi bir şekilde normalleşmeye geçmek kabul edilebilir durum değil. AVM’ler kapalı alanlar ve daha tehlikeli virüs bulaş riski yüksek. Oysa buralar açık, çay bahçeleri kapalı. Tam tersi olmalı. Yazın vaka sayılarında düşme bekliyoruz ama eylül, ekim gibi, bir de Hindistan varyantı ile yine salgında çok ciddi artışa yol açabilir.“