Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne teslim oldu: Baba ve kardeş de gözaltında

İzmir’in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
AA’nın haberine göre A.V., “Kızımı öldürdüm” diyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Gözaltına alınıan A.V.’nin ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesi’ndeki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde, Zeynep V.’nin cansız bedeni bulundu. İlk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis ekipleri, A.V.’nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde, dün anne kızın tartıştığını, tartışmada A.V.’nin kızını boğarak öldürdüğünü söyledi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zeynep V.’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.