Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne teslim oldu: Baba ve kardeş de gözaltında

Bir toplum, günlük yaşamına ve geleceğine dair temel ve önem verdiği konularda sürekli olarak haber ve bilgi eksikliğine, yanlışlığına ya da hiçbir haber olmayışına maruz kalması sağlandığında, kendiliğinden regrese olacaktır. Yani en temel ihtiyaçlarını karşılayıp, yaşamını ve yaşantısını koruma zorunluluğu hisseder bir duruma gerileyecek ve doğal evrensel haklarını sorgulayamaz, arayamaz, itiraz bile edemez hale düşecektir.