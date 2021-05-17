İYİ Parti’li vekilden ‘bekçi çıkışı’: Hitler’in Kahverengi Gömlekliler’inden özenilmişti

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, son günlerde giderek daha çok rastlanan bekçi şiddetine tepki gösterirken, bekçilerin Nazilerin Kahverengi Gömlekliler diye bilinen paramiliter örgütüne benzetildiğini hatırlattı.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 21 bin bekçiye zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa 18 Haziran 2020’de yürürlüğe girmişti. Çarşı ve mahalle bekçileri devriye gezebiliyor, kimlik sorabiliyor, şüpheli durumlarda kişileri durdurup yine şüphe halinde kişilere müdahalede bulunabiliyor. Bekçiler aynı zamanda gösteri ve yürüyüşlere de müdahale edebiliyor.

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Son günlerde özellikle sosyal medyada bekçilerin orantısızı müdahalesini gösteren görüntüler yer aldı.

ANKA’ya konuşan Türkkan, “5 Şubat’ta basın toplantısında bekçilerin bu iktidarın başına musallat olan bir bela haline gelebileceğini ifade etmiştim. 3 Haziran 2020’de de bu ‘Bekçilik Yasası’, öyle bir yasa haline geldi ki en sonunda bu bekçilerden en çok siz rahatsız olacaksınız demiştim” dedi.

‘Bekçiler kurulurken, Adolf Hitler’in Kahverengi Gömlekliler’inden özenildiğini’ kaydeden Türkkan, şunları söyledi: “Totaliter rejimin bekçileri haline getirilmek istenmişti. Bunları rejim, saray bekçisi olarak ihdas ettiler, ama toplumun huzurunu bozan birer teşekkül haline geldi bekçiler. Eline cop alan bekçi, vatandaşı yete yatırıp copluyor, kafasına vuruyor. Elinde silah olan bekçi, havaya ateş ediyor. Bunlar AK Parti gençlik teşkilatlarından devşirdiğiniz insanlar. Bu ülkenin huzurunu koruyacak bir teşkilat olmaktan uzak, AK Parti rejiminin devamını sağlayacak nitelikte dizayn edilmişti. O yüzden en çok sıkıntıyı AK Parti yaşayacak, göreceksiniz.”