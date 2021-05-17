Diken

Yaramazlara biraz batar!

8 milyon yıllık timsah kafatası bilim insanlarını ‘aştı’

Avustralya’da bulunan 8 milyon yıllık timsah kafatası nesli tükenmiş ve bilim insanlarının ‘yeni tanıdığı’ bir türe ait çıktı.

Fotoğraflar:BBC

2009 yılında, ‘kuzey toprakları’ olarak adlandırılan bölgede bulunan kafatasının bilim dünyasının bildiği bir ‘baru genus’a ait olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, daha önce ismi konulmamış, 2022’de adı konulacak yeni bir baru türüne ait olduğunu ortaya koydu.

Reklam

Araştırmayı yapan isimlerden Dr Adam Yates şunları söyledi: “Baru cinsinin milyonlarca yıl önce bu topraklarda yaşadığını biliyorduk. Alcoota’da bulunan kafatasını da bildiğimiz bir baruya ait sandık. Ancak daha sonra bizim Avustralya’da yaşadığından haberdar olmadığımız yeni, henüz tanımlanmamış bir türüne ait olduğunu anladık. En yakın akrabalarından bile belirgin farkları var. Baru’ların en güçlü üyesi. Dişleri de daha büyük.”

SON HABERLER

ABD enflasyonu Türkiye ekonomisini vurdu: ‘Bedelini devlet aracılığıyla millet ödeyecek’

Diken, ‘bayram arası’ndan sonra ekonomide bizi neyin beklediğini uzmanlara sordu. Prof.Dr. Yalçın Karatepe’ye göre Türk Lirası daha da fazla değer kaybetme riskiyle karşı karşıya. Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, dış borç, döviz rezervi ve cari açığa dikkat çekerek “Yurt dışında yaprak kımıldasa bizde fırtınaya dönüşüyor” dedi. Ekonomist Dr. Cüneyt Akman da ABD’nin enflasyon artışında Türkiye’nin gerçekleşmemiş bir faiz artışı üzerinden, yani beklenti üzerinden zarar gördüğüne işaret etti: “Bazı şeyler için ‘Şuyuu vukuundan beterdir’ derler. Şimdi o oluyor.”

Belirsizliğin beslediği totalitarizm

Bir toplum, günlük yaşamına ve geleceğine dair temel ve önem verdiği konularda sürekli olarak haber ve bilgi eksikliğine, yanlışlığına ya da hiçbir haber olmayışına maruz kalması sağlandığında, kendiliğinden regrese olacaktır. Yani en temel ihtiyaçlarını karşılayıp, yaşamını ve yaşantısını koruma zorunluluğu hisseder bir duruma gerileyecek ve doğal evrensel haklarını sorgulayamaz, arayamaz, itiraz bile edemez hale düşecektir.

İmamoğlu’na bir inceleme daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfektan alımı ihalesinden ‘devletin zarara uğratıldığı’ suçlamasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.