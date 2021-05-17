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Yaramazlara biraz batar!

Memleket Partisi kuruldu: İlk genel başkan Muharrem İnce, sloganı MAVİ

CHP’den istifa ederek ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’nin, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Memleket Partisi kuruldu. İnce genel başkan seçildi.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili İnce, 4 Eylül 2020’de Memleket Hareketi’ni Sivas’tan başlattı.

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Hazırlıkları tamamlanan partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Başvurunun kabul edildi ve Memleket Partisi 110’uncu siyasi parti olarak kuruldu.

Genel merkezdeki 82 kişilik kurucular kurulunun ilk toplantısında İnce’nin genel başkan seçilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kasımda kurultay var

Parti Sözcüsü Gaye Usluer şunları söyledi: “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde 110’uncu siyasal parti olan Memleket Partisi’nin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. ‘Geleceğimizi geri alacağız’ diyoruz. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere burada bugün söz veriyoruz. Sayın Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin ilk genel başkanı olarak oy birliği ile seçildi. Bir görev paylaşımı yapıldı genel başkanımız tarafından. Ancak il ilçe teşkilatlanmalarından sonra, kasım ayında kurultayımızı yaptığımızda seçimli organlarımızla sizleri yeniden selamlayacağız.”

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Sloganlarının ‘MAVİ’ olduğunu dile getiren Usluer, “Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek. Mavi adalet demek, mavi birlikteyiz demek. Birlikte yürüyeceğiz demek, geleceği birlikte kazanacağız demek” dedi. Usluer, sloganlarındaki, ‘m’ harfinin memleket, ‘a’ harfinin adalet, ‘v’ harfinin vicdan, ‘i’ harfinin işsizlere iş anlamlarını taşıdığını söyledi.

Nazar boncuklu logo

Beyaz bayrak üzerinde mavi simgelerden oluşan parti logosunun temasını oluşturan yuvarlak döngünün, ‘aile, ulus, birlik ve beraberlik’ anlamını taşıdığı, logodaki birbirinden bağımsız spiraller şeklindeki döngünün ‘huzuru, enerjiyi ve mutluluğu’ ifade ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Logoda yer alan spirallerin her birinin, Türkiye’nin yedi bölgesini, nokta ikonlarının ise yedi bölge insanını eşit şekilde temsil ettiği, ortadaki nazar boncuğunun ise ‘iyiliğe ve güzele dair ortak duyguları’ yansıttığı ifade edildi.

Meclis’teki parti sayısı 13’e yükseldi

Memleket Partisi’yle Meclis’te temsil edilen parti sayısı 13’e yükseldi. CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’nde kurucu üye olarak yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis’te Memleket Partisi’ni temsil edecek.

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